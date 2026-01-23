Новости

ТАИФ — Рафису Хабибуллину: «Всей душой скорбим вместе с Вами»

17:34, 23.01.2026

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования помощнику раиса Республики Татарстан Рафису Хабибуллину

Фото: Динар Фатыхов

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования помощнику раиса Республики Татарстан Рафису Завдатовичу Хабибуллину в связи с безвременной кончиной матери Магфаруз Файзрахмановны.

«Она была прекрасным человеком: доброй и активной женщиной с открытой душой и бескорыстным сердцем, замечательной матерью и бабушкой. Всей душой скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

