ТАИФ — Рафису Хабибуллину: «Всей душой скорбим вместе с Вами»
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования помощнику раиса Республики Татарстан Рафису Хабибуллину
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования помощнику раиса Республики Татарстан Рафису Завдатовичу Хабибуллину в связи с безвременной кончиной матери Магфаруз Файзрахмановны.
«Она была прекрасным человеком: доброй и активной женщиной с открытой душой и бескорыстным сердцем, замечательной матерью и бабушкой. Всей душой скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.
