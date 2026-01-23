В Татарстане впервые начали делать гастропластику эндоскопически через рот

За два месяца пациентка Лариса уже сбросила 20 с лишним кг

В РКБ Татарстана начали делать гастропластику эндоскопически через рот. Процедуру таким способом проводят впервые в ПФО. Первых пациентов прооперировал заведующий отделением эндоскопии Марат Назмеев вместе с руководителем отдела эндоскопии НИИ хирургии и неотложной медицины Санкт-Петербурга Александром Смирновым, сообщили в пресс-службе медучреждения.

— Гастропластика выполняется без разрезов при помощи эндоскопа. С помощью устройства внутри желудка накладываются швы, орган ушивается. После этого у пациента уменьшается объем желудка, происходит перестройка гормонального фона и изменятся пищевое поведение — все это ведет к снижению веса, — говорится в сообщении.

Первые операции по эндоскопической гастропластике в России сделали в 2024-м в Санкт-Петербурге, в 2025-м их начали делать в Москве и Махачкале.

— За два месяца наша пациентка Лариса уже сбросила 20 с лишним кг. В самом начале пути она весила 193 кг, пыталась худеть всеми возможными способами: диеты, уколы, препараты. Но ничего не помогало. Вес набирался заново. У женщины уже развилось множество болезней, в том числе и диабет, — рассказали в РКБ.

В итоге руководитель диабет-центра поликлиники РКБ Чулпан Зайнуллина предложила женщине сделать гастропластику. Операция прошла успешно, и на днях Лариса приехала на плановый осмотр. Весит она уже 168 кг.

Ранее сообщалось, что в России могут начать маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья.

Никита Егоров