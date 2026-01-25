В Татарстане и Ульяновской области ищут подрядчика за 22 млн рублей для хранения госимущества

При этом исполнитель должен располагать собственными или арендованными складскими помещениями в Казани и Ульяновске

Фото: Максим Платонов

МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области объявило крупный тендер на оказание услуг по приему и хранению государственного имущества в двух регионах Приволжского федерального округа — Татарстане и Ульяновской области. Общая сумма контракта превышает 22 млн рублей.

Проект предусматривает организацию складского хранения обращенного в собственность государства имущества и вещественных доказательств. При этом исполнитель должен располагать собственными или арендованными складскими помещениями в Казани и Ульяновске.

Срок действия соглашения рассчитан на два года — с момента подписания до конца ноября 2027 года. Распределение финансирования выглядит следующим образом: 8,5 миллионов рублей на 2026 год и 13,5 миллионов рублей на 2027 год.

Ранее Минземимущество Татарстана объявило аукцион по продаже казенного имущества.

Наталья Жирнова