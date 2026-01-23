Россияне потратили на Лабубу в 2025 году более 3 млрд рублей

Средний чек в первом зимнем месяце также вырос на 25%

Фото: Реальное время

В 2025 году россияне купили на маркетплейсе почти 5 млн игрушек Лабубу на общую сумму 3,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба РВБ.

По данным аналитиков, всплеск спроса на эти игрушки произошел перед Новым годом. Если с сентября по ноябрь продажи Лабубу стабильно сокращались примерно в 1,5 раза ежемесячно, то в декабре оборот Лабубу вырос почти вдвое, превысив 200 млн рублей.

Всего же на том же Wildberries в декабре приобрели 400 тыс. игрушек. Средний чек в первом зимнем месяце также вырос на 25%.



Ранее сообщалось, что трендовые игрушки, такие как Лабубу, особенно популярны среди россиян 25—34 лет (24% покупателей). Активно приобретают такие товары также молодые люди 18—24 лет (22%) и люди 35—44 лет (21%). Именно женщины проявляют к трендовым игрушкам вдвое больший интерес, чем мужчины: 22% против 11%.

Никита Егоров