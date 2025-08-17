Лабубу и дубайский шоколад: тренды российских покупателей

Выяснилось, что средний годовой бюджет на модные товары у россиян составляет 16 429 рублей

Фото: Реальное время

Самыми популярными категориями стали гаджеты (26% покупателей) и популярные продукты питания, включая дубайский шоколад (24%). Модные аксессуары выбирают 23% опрошенных, трендовые игрушки — 18%, одежду с популярной символикой — 15%, коллекционные фигурки — 6%. Такими данными поделились аналитики «Авито».

Примечательно, что трендовые игрушки, такие как Лабубу, особенно популярны среди россиян 25—34 лет (24% покупателей). Активно приобретают такие товары также молодые люди 18—24 лет (22%) и люди 35—44 лет (21%). Именно женщины проявляют к трендовым игрушкам вдвое больший интерес, чем мужчины: 22% против 11%.

Большинство трендовых покупок совершается через онлайн-площадки: 50% респондентов предпочитают маркетплейсы и сайты объявлений. Офлайн-магазины выбирают 29% покупателей.

Основными мотивами покупок являются простой интерес (50% опрошенных) и желание сделать подарок (24%). Стремление следовать трендам движет 8% покупателей, влияние блогеров отмечено у 7%. А ключевыми факторами при выборе подобного товара становятся цена (60%) и надежность (59%). Практичность важна для 36% покупателей, визуальная привлекательность — для 26%, уникальность — для 23%.

Наталья Жирнова