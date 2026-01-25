В селе Черемшан построят очистные сооружения за 130,8 млн рублей

Контракт, заказчиком которого является ГБУ «СЭТИК», опубликовали на сайте госзакупок

Фото: Мария Зверева

В селе Черемшан Черемшанского района Татарстана планируется строительство очистных сооружений производительностью 700 куб. м/сут. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок. Заказчиком является ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Известно, что по контракту будут сделаны такие услуги, как демонтаж, строительство здания очистных сооружений и административно-бытового корпуса, а также конструктивные решения фундаментов под сооружения.

Работы должны быть выполнены до 30 ноября, а общее финансирование составляет 130, 9 млн рублей.

На недавней итоговой коллегии Минэкологии Татарстана новый министр Азат Зиганшин сакцентировал внимание на наболевшей проблеме: застройке водоохранных зон. Глава министерства обратился к муниципалитетам и намекнул им на то, что они сами обязаны следить за тем, как на их территории соблюдается земельное законодательство. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова