Здание Дома ученых на Бутлерова займет Госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Ранее предполагалось, что здесь появится центр для татароговорящих детей

Фото: Радиф Кашапов

Здание бывшего Александровского детского приюта, а позднее Дома ученых по адресу Бутлерова, 30 будет приспособлено для нужд Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Ранее предполагалось, что здесь появится центр для татароговорящих детей.

О таком изменении планов заявил глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на итоговой коллегии ведомства.

— «Александровский детский приют» в Казани будет приспособлен для Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», — заявил Гущин.

Напомним, что в июле «Реальному времени» стало известно о переезде из этого здания Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ в Национальную библиотеку Татарстана. Что касается самого исторического здания детского приюта, который переехал сюда в 1890-е (и действовал до 1935 года), то его по поручению раиса Рустама Минниханова планировали передать городу. Предполагалось, что здесь появится досуговый центр для татароязычных детей.



Наталья Жирнова