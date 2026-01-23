Антон Алиханов и Максим Решетников оценили модернизацию Казанского авиазавода

Сокращение цикла сборки фюзеляжа Ту-214 до 12 дней позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно, заявил Антон Алиханов

Фото: предоставлено пресс-службой ОАК

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников посетили Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал АО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех»), сообщила пресс-служба ОАК.

В рамках рабочего визита в Татарстан главы Минпромторга и Минэкономразвития осмотрели действующие производственные площади завода, оценили ход работ по монтажу и запуску нового оборудования, а также заслушали доклады о реализуемых на КАЗ проектах.

Гостей сопровождали раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Вадим Бадеха, врио управляющего директора АО «Туполев» Юрий Абросимов, первый заместитель управляющего директора АО «Туполев» — директор КАЗ Зуфар Миргалимов и другие официальные лица.

предоставлено пресс-службой ОАК

Осмотр начался с цеха агрегатной сборки Ту-214 и центрально-комплектовочного склада. Делегация посетила цеха механической обработки и заготовительно-штамповочного производства, где ведется установка нового высокопроизводительного оборудования. Министры также ознакомились с новыми складами современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию.

Руководство Казанского авиационного завода презентовало реализуемые и завершенные проекты по повышению эффективности производства.

предоставлено пресс-службой ОАК

— Активная работа с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели — сократить цикл сборки фюзеляжа Ту-214 до 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно, — отметил Алиханов.

Министрам также доложили о ходе проекта по обеспечению тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с применением имитационного моделирования. Сотрудники предприятия представили анализ текущих производственных процессов с расшифровкой «узких мест», а также план перехода на новую систему работы, которая обеспечит выход на заданные объемы производства самолетов, говорится в сообщении пресс-службы ОАК.

По итогам визита прошло первое выездное совещание координационного штаба по повышению производительности труда. На нем обсуждался механизм привлечения к реализации комплексных проектов Агентства развития профессионального мастерства, отраслевого центра компетенций Госкорпорации «Росатом» и Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда.

Напомним, что в прошлом году казанский самолет Ту-214 успешно провел свой первый испытательный полет. Самолет был создан исключительно из компонентов российского производства силами завода Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех».

Луиза Игнатьева