В Татарстане 15 детей погибли в ДТП за прошлый год

Всего за год зафиксирована 41 авария, спровоцированная подростками за рулем транспортных средств

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

За прошедший год на дорогах Татарстана произошло 465 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Согласно данным ГБУ «Безопасность дорожного движения», жертвами аварий стали 15 детей, еще 497 получили травмы различной степени тяжести.

Подавляющее большинство погибших детей — 13 человек — на момент ДТП находились в автомобилях в качестве пассажиров. Один ребенок погиб, будучи пешеходом. Еще одна трагедия произошла по вине несовершеннолетнего водителя. Всего за год зафиксирована 41 авария, спровоцированная подростками за рулем транспортных средств — в этих инцидентах пострадали 40 человек.

Наиболее резонансный случай произошел 17 августа: 15-летний подросток, управляя автомобилем, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Юный водитель не был пристегнут ремнем безопасности и скончался на месте.

Рената Валеева