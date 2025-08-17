В Спасском районе в ДТП погиб 15-летний подросток за рулем Lada Granta

Случай произошел на автодороге Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай

В Спасском районе Татарстана произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 17 августа, около 00.25, на автодороге Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай 15-летний водитель автомобиля Lada Granta, нарушив ПДД и не выбрав безопасную скорость, съехал с дороги во встречном направлении, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. 24-летний пассажир получил травмы. Об этом пишет прокуратура Татарстана.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Спасского района Фаиль Гайсин.

Рената Валеева