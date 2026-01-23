В Бугульме разработают проект реновации единственного в России музея Гашека

Музей чешского писателя-сатирика Ярослава Гашека в Бугульме ждет масштабное обновление. Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов сообщил в своих соцсетях, что план предстоящих работ уже обсудили на площадке Минкульта Татарстана при участии Минстроя, ГИСУ и профильных ведомств.

Объект является единственным в Бугульме объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения, что накладывает особую ответственность на проектировщиков. По словам главы города, в здании планируется не только обновить инженерные коммуникации и конструктивы, но и полностью модернизировать экспозицию. Цель — сделать музей современным центром притяжения для туристов и жителей, внедрив новые подходы к «пользовательскому опыту».

Реализация проекта получила личную поддержку раиса Татарстана Рустама Минниханова. Следующим этапом станет разработка детальной проектно-сметной документации.



Рената Валеева