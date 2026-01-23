В Бугульме разработают проект реновации единственного в России музея Гашека
Музей чешского писателя-сатирика Ярослава Гашека в Бугульме ждет масштабное обновление. Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов сообщил в своих соцсетях, что план предстоящих работ уже обсудили на площадке Минкульта Татарстана при участии Минстроя, ГИСУ и профильных ведомств.
Объект является единственным в Бугульме объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения, что накладывает особую ответственность на проектировщиков. По словам главы города, в здании планируется не только обновить инженерные коммуникации и конструктивы, но и полностью модернизировать экспозицию. Цель — сделать музей современным центром притяжения для туристов и жителей, внедрив новые подходы к «пользовательскому опыту».
Реализация проекта получила личную поддержку раиса Татарстана Рустама Минниханова. Следующим этапом станет разработка детальной проектно-сметной документации.
Справка
Музей Ярослава Гашека в Бугульме был основан 15 января 1966 года. На сегодняшний день это единственное в России музейное учреждение, посвященное жизни и творчеству выдающегося чешского прозаика. Экспозиция освещает малоизвестную страницу биографии автора: его службу в рядах Красной армии.
В октябре 1918 года по распоряжению Реввоенсовета 5-й армии Гашек был назначен помощником военного коменданта Бугульмы. В течение двух с половиной месяцев он исполнял административные обязанности в городе, что впоследствии послужило фактическим материалом для цикла «Бугульминские рассказы». В январе 1919 года писатель был переведен в Уфу для заведования типографией газеты «Наш путь».
