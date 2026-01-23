Согласованы трехсторонние переговоры по Украине: встреча пройдет 23 января в Абу‑Даби

Переговоры между Путиным и Уиткоффом в Москве длились около трех с половиной часов

В Москве завершились переговоры между представителями России и США, по итогам которых согласовано проведение первого заседания трехсторонней переговорной группы по безопасности с участием России, Украины и США. Как сообщил помощник президента страны Юрий Ушаков, встреча состоится в Абу‑Даби 23 января.

По словам Ушакова, стороны рассчитывают, что переговоры пройдут успешно и откроют перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании.

В состав российской рабочей группы войдут представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Ушаков отметил значительный вклад США в подготовку трехсторонней встречи.

Переговоры в Москве длились около трех с половиной часов. С российской стороны в них участвовали президент Владимир Путин, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию представляли спецпосланник Стив Уиткофф, предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум.

Одним из ключевых моментов переговоров стало заявление российской стороны о готовности направить $1 млрд в «Совет мира» по Газе. Средства планируется выделить из замороженных ранее в США российских активов, уточнил Юрий Ушаков.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России и Украины. В ходе встречи стороны договорились на обмен не только военнослужащими, но и гражданскими лицами. Переговоры проходили на русском языке. В прошедшие два раунда переговоров стороны договорились об обмене пленными и передаче тел погибших военнослужащих.

Рената Валеева