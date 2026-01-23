Жилинспекция Татарстана в 2025 году взыскала 23,8 млн рублей штрафов

Было выявлено 6,2 тыс. нарушений

Фото: Артем Дергунов

Жилинспекция Татарстана подвела итоги работы за 2024 год: общая сумма наложенных штрафов достигла 23,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Это выше показателя 2024 года, когда было взыскано 15,8 млн рублей (в 2,6 раза больше, чем в 2023 году, когда сумма составила шесть млн рублей).

В течение года инспекторы провели обследования 4,8 тыс. многоквартирных домов — как по жалобам жителей на содержание жилья, так и в рамках программы капремонта. В результате было выявлено 6,2 тыс. нарушений, что существенно превышает показатель 2024 года (4,4 тыс. нарушения).



При этом региональный оператор не исполнил 103 предписания, а управляющие организации — еще 22.

Среди физлиц штрафы выписывались за ряд нарушений, в том числе незаконные перепланировки квартир, курение в подъездах, уклонение от заключения договора с ООО «Газпром трансгаз Казань», недопуск специалистов для проведения технического обслуживания газового оборудования и самовольную установку газового оборудования.

Напомним, в Казани тестируют умные камеры для фиксации не очищенных от снега крыш. По правилам снег с придомовых территорий нужно убирать в течение 6 часов после снегопада. На крышах нельзя допускать слой снега толще 30 сантиметров.

Рената Валеева