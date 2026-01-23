Мэрия Нижнекамска призвала не поддаваться панике из‑за фейковых угроз после нападения в школе

Они нацелены на то, чтобы внести панику в общество и дестабилизировать обстановку

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске после инцидента в местном лицее активизировалось распространение фейковых сообщений с угрозами в социальных сетях. Об этом сообщила пресс‑секретарь мэрии в официальном Telegram‑канале.

Напомним, утром 22 января в МВД Татарстана поступило сообщение о нападении на сотрудницу Нижнекамского лицея. По данным правоохранительных органов, нападавшим оказался 13‑летний ученик этого учебного заведения — он нанес работнице лицея резаные раны. Подростка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

На фоне происшествия в комментариях к новостям и в отдельных каналах начали появляться сообщения с угрозами — по оценке мэрии, это фейки, распространяемые провокаторами. В обращении к жителям города администрация подчеркнула: подобные каналы не имеют реальных оснований и нацелены исключительно на то, чтобы внести панику в общество и дестабилизировать обстановку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным источников, у школьника произошел конфликт с технической работницей лицея. Помимо ножевых ранений, подросток использовал сигнальное устройство, в результате чего пострадал сам. Женщине была оказана медицинская помощь, другие ученики и сотрудники лицея в ходе инцидента не пострадали — их эвакуировали.

Рената Валеева