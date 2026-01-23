Подмосковье, Татарстан и Башкирия возглавили рейтинг производителей водки

При этом в 36 регионах страны водка в 2025 году не производилась вовсе

Фото: Реальное время

В 2025 году объем производства водки в России сократился на 4,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 79,321 млн декалитров. Об этом ТАСС сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Лидирующие позиции по объему выпуска сохранили Московская область (13,8 млн дал), Татарстан (10,5 млн дал) и Башкирия (5,2 млн дал). В тройку регионов‑аутсайдеров вошли Новгородская область (3 тыс. дал), Ленинградская область (10,4 тыс. дал) и Дагестан (14,6 тыс. дал). При этом в 36 регионах страны водка в 2025 году не производилась вовсе.

Значительное снижение объемов зафиксировано в ряде субъектов:

в Томской области — в пять раз (с 143,1 тыс. дал до 30 тыс. дал);

в Республике Саха (Якутия) — почти в четыре раза (с 211 тыс. дал до 54 тыс. дал);

в Коми — вдвое (с 1 млн 470 тыс. дал до 706 тыс. дал).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Среди федеральных округов наибольшие показатели продемонстрировали Приволжский (30,5 млн дал) и Центральный (21,2 млн дал) округа. Наименьший объем производства отмечен в Уральском федеральном округе — 617 тыс. дал.

Помимо лидеров, заметные объемы водки в 2025 году выпустили:

Санкт‑Петербург — 4,9 млн дал;

Мордовия — 4,6 млн дал;

Архангельская область (без учета Ненецкого автономного округа) — 4,2 млн дал.

Стоит отметить, что с 1 января 2026 года в России повысились минимальные цены на водку: розничная цена установлена на уровне 409 рублей, отпускная цена у производителей — 337 рублей, оптовая — 351 рубль.

В Татарстане собираются ввести новый порядок контроля за продажей алкоголя. Госалкогольинспекция будет ежедневно отслеживать объемы продаж алкоголя в режиме реального времени — речь о внедрении автоматизированной системы контроля на основе данных ЕГАИС. Специалист будет ежедневно отслеживать реализации. Если в течение месяца дважды фиксируется превышение ночных продаж над дневными, это станет основанием для проверки.

Рената Валеева