Отечественные самолеты могут занять половину авиапарка России через 6 лет

По данным РИА «Новости», правительство установило новые целевые показатели по доле воздушных судов российского производства в парке отечественных авиакомпаний. Согласно документам, к 2030 году планируется достичь показателя в 50% самолетов отечественного производства.

В настоящее время доля российских воздушных судов составляет 19%. Промежуточная цель на 2028 год предусматривает увеличение этого показателя до 30%, с последующим достижением 50% к 2030 году.

Параллельно с развитием авиастроения планируется наращивание присутствия отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) на рынке. Сейчас российские производители занимают около 43% рынка БАС. К 2028 году ожидается превышение отметки в 50%, а к 2030 году прогнозируется достижение показателя в 70%.

Напомним, что в прошлом году казанский самолет Ту-214 успешно провел свой первый испытательный полет. Самолет был создан исключительно из компонентов российского производства силами завода Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех».

Наталья Жирнова