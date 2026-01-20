78% оборудования R&D-центра «СИБУР Инновации» произведено в России

Компания завершила формирование целевой конфигурации научно-исследовательского центра в Казани

Фото: Телеграм-канал «Наука СИБУРа»

В совокупности 78% оборудования и инфраструктурных решений R&D-центра «СИБУР Инновации» будет произведено в России, при этом значительная часть разрабатывается специально под задачи центра.

В объем поставок входят реакторные системы, оборудование для синтеза и ректификации, аналитические стенды, системы термостатирования, сушильные модули и инфраструктурные решения для лабораторий и пилотных установок. Центр будет оснащен более чем 800 единицами высокотехнологичного оборудования и объединит лаборатории и пилотные установки под одной крышей, что позволит сформировать полный цикл исследований и разработок и ускорить процесс масштабирования технологий и их внедрения.

— К настоящему моменту контрактация оборудования полностью завершена. Начало поставок планируется на второй квартал текущего года. Мы формируем инфраструктуру R&D-центра на базе российских технологических решений. В ряде случаев оборудование разрабатывается с нуля под наши исследовательские задачи, что позволяет не только обеспечить высокий уровень локализации, но и сформировать долгосрочный технологический задел для всей отрасли. Участие в проекте R&D-центра позволит производителям расширить профиль компетенций и продуктовый портфель, предложить их другим индустриальным заказчикам,— комментирует кандидат химических наук, генеральный директор научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов.

Поставщиками выступят 20 производителей из 10 регионов России, включая республики Татарстан и Башкортостан, Тюменскую, Нижегородскую, Томскую и Ростовскую области.