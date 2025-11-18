В Казани открыли первый в республике двор с местом для гигиенического выгула собак

Общая сумма вложенных средств составила 4,27 млрд рублей

В 2025 году в рамках республиканской программы «Наш двор» в Казани было благоустроено 466 дворовых территорий на общую сумму 4,27 млрд рублей, напомнили в мэрии.

Среди показательных объектов — обновленный двор на улице Фатыха Амирхана, 41, преобразивший территорию площадью 30,5 тысячи квадратных метров и создавший комфортные условия для двух тысяч жителей четырех многоквартирных домов.

На улице Фатыха Амирхана, 41 специалисты провели комплекс работ: полностью обновлено асфальтовое покрытие с профессиональной разуклонкой для предотвращения образования луж, модернизирована социальная инфраструктура. Управляющая компания также инвестировала в установку современной спортивной площадки с резиновым покрытием, уличных тренажеров, зон для детей, а также обустройство въездных арок и входных групп подъездов. На территории двора теперь функционируют три контейнерные площадки для раздельного сбора отходов.

Особо стоит отметить появление на территории двора первой в республике площадки для гигиенического выгула собак. Эта огороженная зона, оборудованная навесом, скамейками и диспенсером для гигиенических пакетов, предназначена для 81 владельца собак, проживающего в домах. По словам куратора проекта «Дог-френдли Татарстан» Дарьи Раек, данная площадка — это не место для тренировок, а специализированная территория, обеспечивающая безопасность, удобство и чистоту, а также позволяющая вынести маршруты прогулок с животными из зон для детей и спорта.

Эта площадка на Амирхана является частью системной работы Татарстана по развитию инфраструктуры для владельцев собак. Она также стала одной из семи экспериментальных территорий, протестированных в рамках проекта «Дог-френдли Татарстан», решения которых легли в основу первого в России национального стандарта — ГОСТ Р «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак», вступающего в силу 1 апреля 2026 года.

