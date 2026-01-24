HR-эксперт рассказала, каких специалистов из Татарстана ищут компании для подработки

Республика отличается хорошими техническими специалистами

Фото: Артем Дергунов

Часто компании набирают людей на подработку с удаленным форматом занятости, в том числе сотрудников из Татарстана. Об этом сообщила «Реальному времени» HR-эксперт Зулия Лоикова.

— Есть много компаний, которые базируются не в Татарстане, но набирают сотрудников из той же Казани и других городов республики. Это могут быть и менеджеры по продажам, и сотрудники кол-центра, которые отвечают на информационные заявки, а также SMM-специалисты. Кроме того, некоторые фирмы набирают проектировщиков. Как правило, речь идет о вакансиях с удаленным форматом работы, — сказала изданию Лоикова.

По ее словам, специалистов из Татарстана набирают компании из разных городов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Эксперт подчеркнула, что Татарстан отличается хорошими техническими специалистами и сотрудниками IT-сферы. При этом оплата труда высококвалифицированных работников в республике стоит меньше, чем у коллег из Москвы или Санкт-Петербурга.

Подробнее о том, на какие вакансии жители Татарстана откликаются в поисках подработки, сколько можно заработать на местах с неполным рабочим днем и вырастет ли спрос на допработу в предстоящие праздники, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров