На проведение Кубка мэра Казани по кикбоксингу направили 1,1 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На организацию и проведение Кубка мэра Казани по кикбоксингу направили 1,1 млн рублей. Такой тендер объявила Дирекция по конкурентной политике и закупкам города.

Исполнителю предстоит организовать работу судейской бригады на месте проведения соревнований. В коллегию войдут главный судья, его заместитель, секретарь ВК и другие судьи.

Для соревнований понадобится звуковое и световое оборудование, в том числе следящие прожекторы, вращающиеся головы* и генераторы тумана. За час до начала мероприятия на место прибудут сотрудники скорой медицинской помощи — в нее войдут врач, фельдшер и водитель-санитар. В случае экстренной транспортировки пострадавших будет организована взаимозаменяемость бригад с интервалом не более 30 минут.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Церемонии открытия и закрытия соревнований, а также награждения победителей и призеров будет вести профессиональный ведущий со знанием русского, татарского и английского языков. На торжественной части выступит танцевальная группа. Во время соревнований будет вестись фото— и видеосъемка.



Напомним, в июне в Казани прошли соревнования по плаванию — Кубок России — 2025. В состязаниях участвовали более 500 спортсменов, представляющих 70 команд.



Галия Гарифуллина