Каждая пятая многодетная семья в России живет за чертой бедности

Фото: Мария Зверева

По данным Росстата, в 2024 году каждая пятая многодетная семья в России жила за чертой бедности. Уровень бедности среди таких семей снизился, но остается высоким. В 2021 году бедными были 38,1% многодетных семей, в 2022 году — 29,4%, в 2023 году — 21,5%, а в 2024-м — 20%.

Несмотря на это, в 2024 году, объявленном в России Годом семьи, сократились расходы на меры поддержки семей с детьми. Консолидированные бюджеты регионов (без учета новых территорий) направили на это 213,4 млрд рублей — на 40 млрд меньше, чем годом ранее. В 2023 году такие расходы составляли 253,4 млрд рублей.

На поддержку малоимущих многодетных семей в 2024 году было выделено 22,3 млрд рублей против 24,18 млрд в 2023 году и 23,9 млрд в 2022 году. Помощь беременным женщинам и кормящим матерям также сократилась — с 5,26 млрд в 2022 году до 4,9 млрд в 2023-м и до 4,4 млрд в 2024 году. Поддержка молодых семей снизилась с 13,4 млрд до 12,06 млрд рублей.

В Татарстане изменения отличаются от общероссийских. Больше всего сократились расходы на помощь малоимущим многодетным семьям — с 18,95 млрд рублей в 2023 году до 2,87 млрд в 2024 году. При этом общая поддержка малоимущих семей с детьми снизилась незначительно — с 10,6 млрд до 10,33 млрд рублей. Помощь молодым семьям составила 98,9 млн рублей против 99,43 млн годом ранее. Беременным и кормящим в 2024 году выделили 315 млн рублей против 339,79 млн в 2023-м.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Общий уровень бедности в России в 2024 году снизился с 8,3% до 7,2% от общей численности населения. Согласно данным Минфина, бедных в стране стало меньше на 1,7 млн человек. Если следовать этим значениям, то население страны в 2024 году должно было составить порядка 154,5 млн человек, но, по данным Росстата, население на 1 января 2025 года составляло 146 млн человек.

В Татарстане уровень бедности оказался еще ниже — он опустился до 3,8% вместо 4,6% годом ранее. Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась с 12,2% в 2023 году до 10,5% в 2024 году.

Границы бедности, согласно данным Росстата, определяются в зависимости от региона и социального статуса населения. Так, в среднем для всего населения в России границей является 15 552 рубля, для детей это 15 293, для пенсионеров — 12 833, а для работающего населения — 16 848. В Татарстане значения ниже: 13 118 рублей для всего населения, 13 153 — для детей, 10 682 — для пенсионеров и 13 981 — для работающего населения.

Медианная зарплата в России в 2024 году составила 56 443 рубля, то есть половина населения получала меньше, а половина — больше этой суммы. Региональных медианных зарплат Росстат не приводит. Зато можно отследить федеральную динамику. Так, в 2019 году медианная зарплата в России составляла 30 458 рублей, к 2022 году она выросла до 40 368. В 2023 году составила 46 751 рубль.

Артем Гафаров