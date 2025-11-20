В Атнинском районе Татарстана началось строительство животноводческих комплексов на 5,1 млрд рублей

Введение в строй позволит увеличить выручку от производства мяса и молока на 1,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Строительство трех новых молочно-животноводческих комплексов по 3 000 голов и стоимостью 1,3 млрд рублей каждый началось в Атнинском районе, сообщил глава района Рустем Хисамиев во время участия в «Муниципальном часе» в АИР. Инвесторами выступили СХПК «Ватан», ООО «Шахтер» и агрофирма «Уныш».

Кроме того, СХПК имени Ленина начал строительство фермы на 414 голов с инвестициями 160 млн. Это хозяйство планирует завершить строительство кормового центра до конца года, чтобы обеспечить кормами личные подсобные хозяйства района. Объем инвестиций в кормовой центр — 22 миллиона рублей. Также будут введены в эксплуатацию кормовые и зерносушильные центры.

В результате поголовье КРС увеличится почти вдвое — с 12 тысяч до 22 тысяч коров. В настоящее время Атнинский район является одним из лидеров по выработке сырого молока (400 тонн в сутки) и мяса (33 тысяч тонн).



Луиза Игнатьева