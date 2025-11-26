Татарстан экспортировал продукции АПК «Халяль» на $27 млн

В целом за 10 месяцев республика поставила продукции АПК на $376 млн

Фото: Олег Тихонов

За 10 месяцев Татарстан экспортировал продукции АПК на $376 млн, в том числе категории «халяль» — на $27 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Экспортом в Татарстане занимаются 258 игроков рынка. Их продукция востребована в 56 странах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как подчеркнул замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов, республика имеет возможность поставлять мясную, молочную и кондитерскую продукцию, зерновые, подсолнечное масло, а также корма для животных. Об этом спикер заявил на встрече, прошедшей в рамках рабочей поездки в Турцию, в которой он принимал участие совместно с руководителем Агентства инвестиционного развития РТ Талией Минуллиной.

Напомним, Татарстан планирует удвоить экспорт халяльной продукции в этом году. Ожидается, что по итогам 2025-го объем поставок достигнет $30 млн.

Галия Гарифуллина