21:42 МСК
Вероника Кудерметова победила в итоговом турнире WTA

18:35, 08.11.2025

Она играла в дуэте с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс

Фото: Динар Фатыхов

Российская спортсменка Вероника Кудерметова победила в итоговом турнире WTA. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она играла в дуэте с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс. Им удалось победить представительницу Венгрии Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани.

Напомним, в октябре Вероника Кудерметова успешно пробилась во второй круг турнира WTA-500 в Китае. Уроженка Казани в стартовом поединке одолела Антонию Ружич из Хорватии.

Галия Гарифуллина

