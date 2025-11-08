Вероника Кудерметова победила в итоговом турнире WTA
Она играла в дуэте с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс
Российская спортсменка Вероника Кудерметова победила в итоговом турнире WTA. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она играла в дуэте с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс. Им удалось победить представительницу Венгрии Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани.
Напомним, в октябре Вероника Кудерметова успешно пробилась во второй круг турнира WTA-500 в Китае. Уроженка Казани в стартовом поединке одолела Антонию Ружич из Хорватии.
