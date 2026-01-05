Салат оливье стал самым надоевшим новогодним блюдом для россиян

На втором месте — селедка под шубой

Фото: Реальное время

Салат оливье занимает первое место как в списке любимых блюд россиян (26% ответов), так и в рейтинге надоевших (18%). Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

На втором месте по популярности — селедка под шубой (15%). Интересно, что и она одновременно занимает вторую позицию и в списке надоевших блюд (9%). Третье место в топе любимых блюд занимает бутерброд с красной икрой (6%), тогда как в антирейтинге на этой строчке расположился холодец (3%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Каждый третий респондент заявил, что ни одно новогоднее блюдо ему не наскучило, и он радуется любым угощениям.

Галия Гарифуллина