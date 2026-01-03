Супер’ёлка-2026, или Как Фло и Кира Новый год спасали

Погружение в виртуальный мир и захватывающие приключения: все это — в новогоднем представлении, что АО «ТАИФ» подарило детям сотрудников Группы компаний. Вместе с героями Фло и Кирой все зрители огромного концертного зала КРК «Пирамида» оправились в увлекательное путешествие по всем сторонам света в поисках волшебных кристаллов, способных разбудить Деда Мороза и вернуть людям праздник. Как проходило представление и кто пришел потом к детям на дискотеку — в фоторепортаже «Реального времени».
