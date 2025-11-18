«Я получил инвалидность»: суд Татарстана признал законным приговор экс-главы КирМоса Сергея Миронова

Прокуратуре не удалось вернуть за решетку уволенного по утрате доверия чиновника, тем временем он получил II группу инвалидности

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес решение по делу бывшего руководителя Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Его приговор признан законным и обоснованным. Итоговое решение оспаривали обе стороны. Представители прокуратуры называли назначенные наказания необоснованно мягкими, как и смягчение квалификации деяний, защита, напротив, настаивала на полном оправдании, передает из суда журналист «Реального времени».

От комментариев по результатам заседания осужденный воздержался. Напомним, согласно вступившему в силу приговору в ближайшие 2,5 года Сергей Миронову запрещено занимать управленческие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Основное наказание — 2 года колонии-поселения суды двух инстанций признали отбытым в период ареста.

Первое заседание по жалобам на приговор Миронову состоялось больше месяца назад. Тогда стороны успели изложить свои позиции и суду оставалось лишь выслушать последнее слово осужденного. До процесса бывший чиновник свой приговор и результат процесса по гражданскому иску о «раскулачивании» отказался. Но поделился информацией о состоянии здоровья. После освобождения из СИЗО он перенес две мини-операции на суставах поддерживающего характера. Они позволят подольше продержаться до эндопротезирования, — пояснил Сергей Миронов.

Стоит заметить — двигается сейчас Миронов легче, чем ранее: на прошлое заседание он шел, не опираясь на костыли двумя руками, чтобы перенести ноги и корпус вперед, а переставляя опоры по одной. Сегодня вообще пришел с одним костылем, правда, пояснил — сделал это вынужденно, поскольку взял с собой рюкзак документами.

На заседании осужденный уведомил Верховный суд РТ, что 11 ноября по результатам обследования ему присвоили II группу инвалидности. «Прошу учесть это при вынесении решения», — сообщил он.

Напомним, Сергей Миронов лишился свободы 1 августа 2024-го — его пригласили на допрос в качестве подозреваемого в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному делу и ознакомили с возбуждением еще одного. На тот момент у фигуранта уже диагностировали остеонекроз нижних конечностей и даже провели одну из операций, но суд посчитал нужным отправить его в СИЗО, где он находился ровно год.

31 июля 2025-го дело дошло до приговора и освобождения. За две недели до этого прокуратура запросила для экс-руководителя двух районов 8 лет колонии общего режима. Суд дал ему 2 года колонии-поселения и освободил от этого наказания, применив норму о зачете сроков — 1 день СИЗО за 2 дня колонии-поселения. При этом осужденному установлен запрет в течение 2,5 лет занимать управленческие должности в органах власти.

Судили Сергея Миронова по обвинению в трех превышениях должностных полномочий с заявленным силовиками ущербом для МУП «ДРЭУ Кировского района» и администрации КирМоса на 2,6 млн рублей. Эта сумма в 2017-2024 годах направлялась в счет платы сверхурочного труда двух водителей служебной иномарки главы КирМоса за счет начисления зарплат фиктивно устроенным в МУП родственникам этих водителей и знакомому одного из них. По мнению силовиков, Миронов из корыстных побуждений навязал именно такую схему ныне покойному директору ДРЭУ, чем причинил ущерб администрации и МУПу, а также тяжкий вред охраняемым интересам государства и общества (п. е. ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд с такой квалификацией не согласился — посчитал недоказанным корыстный умысел и тяжкий вред и оценил действия экс-главы по куда менее тяжкой части 1 статьи 286 УК РФ. Если по части 3 данной статьи максимальный срок составляет 10 лет лишения свободы, то по части 1 — только 4 года.

Четвертый эпизод по обвинению в злоупотреблении полномочиями касается проведенной в 2018-м арендатором ООО «Агроторг» перепланировки под магазин «Пятерочка» помещений матери Миронова в доме на Комсомольской, за согласованием которой представитель ООО обратился в КирМос в 2020-м, и Миронов своим распоряжением дал добро.

При этом все четыре преступления суд с учетом вышеозвученной переквалификации признал доказанными. С чем не согласилась защита, настаивая на отмене приговора и оправдании Миронова. По мнению адвокатов Тимура Табакчи, Николая Соколова и Рамиля Ахметгалиева из бюро «А2К Лигал», в приговоре Советский суд Казани неоднократно вышел за пределы предъявленного обвинения и признал подсудимого виновным даже в том, в чем его не обвиняли — например, в подписании путевых листов (о чем, по данным защиты, никто из свидетелей не говорил) и в даче незаконных указаний второму директору МУП «ДРЭУ» Ибрагимову — по эпизодам с выплатой «второй» зарплаты водителям.

Так, Тимур Табакчи указывал — о противоречивости обвинения, построенного на предположениях, защита говорила со дня возбуждения дела. Суд отчасти с этим согласился, однако к недоумению адвокатов решил изменить конструкцию обвинения.

«Для этого суду пришлось смысл одних доказательств исказить, а другие — проигнорировать полностью», — сообщил защитник. В качестве примера такого подхода он озвучил следующий факт: «Ни один документ не закреплял какую-либо подчиненность директора МУП «ДРЭУ» от главы администрации районов. Но суд пришел к иному выводу, указав, что директор «ДРЭУ» находился в должностной зависимости, не обратив внимание, что речь — о подчинении замглавы исполкома города и руководства департамента благоустройства. Суд проигнорировал ответ исполкома и слова юриста администрации, которые подтверждали эту позицию. Как можно превысить полномочия в отношении неподчиненных организаций?!».

По мнению защиты, с учетом этих обстоятельств и позиции потерпевших — «ДРЭУ» и администрации КирМоса — об отсутствии ущерба, вина Миронова просто не могла быть установлена судом.

Что касается эпизода перепланировки, то адвокаты осужденного указали, что не может быть причинно-следственной связи между подписанием распоряжения о перепланировке в 2020-м и неприятностями жильцов дома по улице Комсомольской, на которые они жаловались в период проведения этих работ в 2018-м. Жаловались не только в суд, но и в прокуратуру, при этом на тот момент необходимости для мер реагирования надзорное ведомство не усматривало, — подчеркивали защитники.

На заседании Николай Соколов называл историю с перепланировкой системным сбоем и ошибкой административного регламента: «Прошлый регламент позволял специалистам [администрации] не выезжать на место, новый — обязывает проверить. Если бы тогда действовал нынешний регламент, специалист бы выехала, выявила перепланировку и не передала документы на согласование».

Адвокат Рамиль Ахметгалиев указывал, что суд при вынесении решения не стал анализировать доказательства об отсутствии умысла у Миронова по этой истории.

Оспаривала приговор и сторона обвинения — помощник прокурора Советского района Лилия Суркова в своем представлении называла его незаконным, необоснованным и несправедливым. С ее точки зрения, изначальная редакция обвинений была единственно верной, а назначенные судом наказания — основное и дополнительное — необоснованно мягкими.

В Верховном суде эту позицию поддержала прокурор Маргарита Сергеева. Она сообщила — основания для отмены приговора есть: «Все доказательства обвинения суду были представлены. Но получили, на наш взгляд, неверную оценку — последовало чрезмерно мягкое наказание... Просим отменить приговор только по доводам апелляционного представления. Оснований для оправдания не имеется».

Напомним, возбуждению уголовного дела предшествовала подача в 2023 году гражданского иска на 308 млн рублей по 65 объектам недвижимости, оформленным на родню на тот момент еще главы КирМоса. Прокуратура Татарстана посчитала именно Миронова конечным бенефициаром этих активов, обвинив в весомом расхождении его официальных доходов и расходов.

К финалу гражданского процесса сумма требований выросла до 460 млн рублей с учетом суммы отчужденного имущества и доходов от аренды коммерческой недвижимости, попавших в перечень «на раскулачивание». Верховный суд РТ в закрытом режиме постановил: обратить в доход государства 45 объектов и взыскать 140 млн рублей. В силу это решение пока не вступило. Сам Миронов уверяет, что даже не получил его на руки и не смог ознакомиться.

Тем временем еще до задержания Миронова суды трех инстанций встали на сторону прокуратуры в вопросе о его увольнении по утрате доверия — за выявленный в ходе проверки конфликт интересов и неполноту в декларациях. Ранее за эти нарушения власти Казани наказали главу Кировского и Московского районов выговором, а когда решение вступило в силу, вынужденно уволили коллегу, попутно поблагодарив его за работу через официальный сайт мэрии.

Ирина Плотникова