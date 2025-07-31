Путин подписал закон об усилении ответственности за использование VPN

Он также вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за использование VPN и другие средства обхода блокировок при совершении преступлений, а также вводящий уголовную ответственность за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Наказание за такие действия предусматривает:

Штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Принудительные работы на срок до трех лет.

Лишение свободы на срок до трех лет.

Также закон вводит уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-разыскных мероприятий на территории России в пользу другого государства с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, включая использование систем видео-конференц-связи или других средств связи с лицом, находящимся на территории РФ.

«Реальное время» разбиралось, к чему приведет полный запрет VPN в стране.

Рената Валеева