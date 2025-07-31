Путин подписал закон об усилении ответственности за использование VPN
Он также вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за использование VPN и другие средства обхода блокировок при совершении преступлений, а также вводящий уголовную ответственность за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Наказание за такие действия предусматривает:
- Штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
- Принудительные работы на срок до трех лет.
- Лишение свободы на срок до трех лет.
Также закон вводит уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-разыскных мероприятий на территории России в пользу другого государства с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, включая использование систем видео-конференц-связи или других средств связи с лицом, находящимся на территории РФ.
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