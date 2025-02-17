В Казани зафиксировали прорыв в благоустройстве и нехватку 6 млрд на обновление электротранспорта

Фото: Максим Платонов

Полтысячи обновленных дворов

В прошедшем году в Кировском и Московском районах Казани по программе «Наш двор» обновили 66 пространств. За пять лет удалось благоустроить 495 территорий. Об этом в ходе «делового понедельника» рассказал глава администрации районов Владимир Жаворонков.

По его словам, в этом году планируется отремонтировать 86 дворов общей площадью более 117 тыс. квадратных метров.

— Прорыв в благоустройстве общественных пространств — рекордное количество сделанного по Казани и по районам в том числе, который продолжится и в этом году, — прокомментировал доклад мэр города Ильсур Метшин.

В прошедшем году в Кировском и Московском районах Казани по программе «Наш двор» обновили 66 пространств. взято с сайта kzn.ru

В прошлом году в эксплуатацию в двух районах ввели 9 многоэтажных домов на 1627 квартир. Общая площадь объектов составила 122 тыс. квадратных метров. Капремонт в прошлом году провели в 47 домах — обновили фасад, инженерные сети и кровлю. Так, удалось улучшить условия более 8,5 тыс. горожан.

В районах продолжается развитие и образовательной инфраструктуры. В прошлом году здесь построили два новых детских сада на 340 мест суммарно. Детский сад «Яркий» №218 в «Салават купере» на 260 мест уже принимает малышей. Учреждение на ул. Ягодинской на 80 мест готовится к вводу в ближайшее время. Еще в восьми детских садах отремонтировали кровли, фасады, асфальт, установлены теневые навесы и выполнены общие строительные работы.

В районах продолжается развитие и образовательной инфраструктуры. В прошлом году здесь построили два новых детских сада на 340 мест суммарно. взято с сайта kzn.ru

Ведутся работы и по школам — в прошлом году капремонт провели в четырех учреждениях, а для Татарской гимназии №2 построили новый корпус и музей Шигабутдина Марджани.

На модернизацию электрического транспорта необходимо почти 6 млрд рублей

Чуть хуже дела обстоят в инфраструктуре электрического транспорта Казани — 53% объектов имеют предельный износ. Ремонт на них не проводился с 1970-х годов. Об этом доложил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Капремонт необходим 70,1 км трамвайных путей, 81,9 км контактных сетей, 35,2 км кабельных линий, 4 подстанциям и 143 аварийным опорам. Кроме того, есть потребность в закупке оборудования. Общая стоимость модернизации инфраструктуры составляет 5,9 млрд рублей. И по словам Абдулхакова, таких денег на данный момент у предприятия нет.

— Это главный вызов городского хозяйства на ближайшую пятилетку. Объемы ремонта, накопившиеся за несколько десятилетий, настолько огромны, что финансовых ресурсов предприятий и тех ресурсов, которые дополнительно направляем мы, не хватает, — обозначил Метшин.

Чуть хуже дела обстоят в инфраструктуре электрического транспорта Казани — 53% объектов имеют предельный износ. взято с сайта kzn.ru

Мэр также заверил: проблема уже донесена до руководства республики и ее начнут решать комплексно.

Тем не менее за прошедший год в транспортной инфраструктуре города произошли и прорывы. Так, например, МУП сэкономило 24 млн рублей благодаря внедрению бескондукторной системы оплаты проезда в трамваях и троллейбусах. Средства направили на увеличение заработной платы другим работникам предприятия, а также на проведение ремонтных работ по улучшению инфраструктуры.

— Предприятие задает тренды по Татарстану, Поволжью и России. Это внедрение новых технологий — оплата по геолокации, биометрии. Когда-то и валидатор казался чем-то новым, инновационным инструментом, но время не стоит на месте. Для того чтобы не отставать, нужно быстро меняться и двигаться, — прокомментировал Метшин.



Елизавета Пуншева