В Госдуме предлагают запретить передачу смесей в роддома в качестве «подарков»

Фото: Ринат Назметдинов

Депутаты Госдумы рассматривают возможность введения запрета для производителей сухих смесей для новорожденных, заменяющих грудное молоко, передавать свою продукцию в роддома в качестве «подарков» для новоиспеченных родителей. Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет «Парламентская газета».

— Мы эту тему пока разрабатываем. Не надо в роддомах делать такие подарки. Если вы компания, такие добрые, хорошие, предоставляйте такие подарки уже на молочную кухню, куда уже приходят родители, которых вы уже в свое время подсадили на вот эти заменители маминого молока, — заявила депутат.

По мнению Татьяны Буцкой, подобные «подарки» приводят к тому, что новорожденные дети с первых дней жизни «подсаживаются на баночное молоко».

— Эта первая бесплатная доза разведенного белого порошка в роддоме, которую вам дают, по силе воздействия на ребенка фактически равна бесплатной дозе наркотика, — подчеркнула Буцкая, выражая обеспокоенность тем, что подобная практика может негативно влиять на естественное вскармливание и здоровье детей.

Рената Валеева