Ильсур Метшин: «Казанцы научились пользоваться смартфонами и ИИ, а с унитазами — проблема»

Мэр Казани назвал причину регулярных засоров канализации

13 тыс. засоров и более тысячи аварий за 9 месяцев

За первые девять месяцев 2025 года на сетях водоснабжения Казани произошло 898 аварий, из них 226 устранили без отключения воды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 13. Еще 126 аварий зафиксировано на сетях водоотведения — на 11 меньше, чем в прошлом году. Такие цифры в ходе оперативного совещания в исполкоме города озвучил директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.

Кроме того, растет и количество засоров в системе водоотведения — это остается одной из ключевых причин аварийных ситуаций. За 9 месяцев их число достигло 13 тыс. — на тысячу больше, чем за аналогичной период прошлого года.

— Мы выполняем комплекс мер по плановой очистке канализационных сетей, на что в текущем году из бюджета республики было направлено 70 миллионов рублей. За счет собственных средств планируем приобрести вакуумный погрузчик и две илососные машины. Дополнительная спецтехника позволит увеличить объемы работ по промывке коллекторов. Это важная работа, в процессе которой мы определяем наиболее изношенные участки коллекторов и прогнозируем возможные аварии, — сказал Абдулхаков.

В среднем износ сетей составляет свыше 70%, отчитался докладчик. Даже среди относительно новых конструкций (2001—2024 годы постройки) уровень износа достигает 45%, а среди самых старых (1930—1970 годы) — все 100%.

— Опасность представляют наиболее аварийные железобетонные коллекторы, их общая протяженность составляет 104 км. Исторически сложилось так, что почти все они находятся под проезжей частью, и существует высокая вероятность образования провалов в местах их пролегания, — посетовал Абдулхаков.



«При выделении только 2 млрд рублей ежегодно на реконструкцию понадобится 25 лет»

Основной причиной столь критического состояния сетей является недостаточное финансирование. Несмотря на то, что коммунальщики подают заявки на всевозможные программы, проблема не решается.

На 2025 год план финансирования мероприятий по строительству, реконструкции сетей и сооружений составляет 1,98 млрд рублей. Это средства основной и дополнительной инвестиционных программ, а также технологического присоединения. Из них:

1,5 млрд рублей — на сети водоотведения;

480 млн рублей— на сети водоснабжения.

— Мы заявляемся во все программы финансирования объектов коммунальной инфраструктуры, но для восстановления наших сетей и сооружений требуются значительные бюджетные вложения. При условии выделения только 2 млрд рублей ежегодно на реконструкцию понадобится 25 лет, притом что каждый год количество наших сетей увеличивается — за пять лет общая протяженность выросла на 10 процентов, — пожаловался Абдулхаков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно предварительным лимитам финансирования на 2026 год, запланирована реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов общей протяженностью почти 4 км. Выделят на работы 1,7 млрд рублей. Между тем это лишь 4% от общей протяженности наиболее опасных участков.

— Мы с привлечением специализированной организации провели техническое обследование зданий и сооружений водозабора. Выявлено аварийное состояние строительных конструкций зданий водоподготовки 3-й, 4-й и 5-й очередей. Требуется проведение противоаварийных мероприятий по усилению строительных конструкций, стоимость которых составляет 152 млн рублей. Финансирование на это действующими инвестпрограммами и тарифом не предусмотрено, — добавил докладчик.

«Это результат безответственности наших жителей!»

Как выяснилось из дальнейших слов Абдулхакова, необходимо обратить внимание и на неоплату услуг водоснабжения и водоотведения — на 1 октября просроченная задолженность составляет более 114 млн рублей.

На это мэр города Ильсур Метшин заявил, что 114 млн неуплаты — «большая цифра». И вопрос необходимо решать глубинно:

— Никто же в магазине продукты не берет просто так. 114 млн — это большая цифра. Надо усиливать работу по этому направлению, информировать жителей о необходимости оплаты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но не только здесь, по словам мэра Казани, провинились жители города. Он считает, что регулярные засоры — тоже результат действий граждан.

— Пятьдесят засоров в день — это результат безответственности жителей! В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а унитазом пользоваться — уважительно к сетям, к городу и городскому хозяйству — к сожалению, проблема, — уверен мэр.

Метшин посоветовал вести с жителями большую просветительскую работу о правильном использовании унитазов — ровно такую же, какая сейчас ведется по линии борьбы с мошенничеством.

Елизавета Пуншева