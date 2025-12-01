Новости общества

Деятельность кафе «Суши Эра» в Нурлате приостановили на 30 суток

12:49, 01.12.2025

На кухне одно и то же оборудование использовалось и для сырья, и для готовых блюд

Фото: Татьяна Демина

Нурлатский районный суд приостановил деятельность кафе «Суши Эра» на 30 суток. У пострадавшего посетителя диагностирована неуточненная бактериальная кишечная инфекция. Об этом сообщил Роспотребнадзор по РТ.

Что обнаружили проверяющие:

  • одно и то же оборудование использовалось и для сырья, и для готовых блюд;
  • в помещениях — отделка, которую невозможно полноценно мыть и дезинфицировать, есть повреждения;
  • к работе допускались сотрудники без медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения;
  • отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены персоналом;
  • не проводилась дератизация и дезинсекция;
  • нарушались требования к мойке и дезинфекции посуды;

  • не велся производственный контроль.

предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ
Кроме того, лабораторные анализы выявили бактерии кишечной палочки в продуктах, а также на оборудовании и полках для хранения заготовок. Ранее в Аксубаево закрыли кафе «Столица» также на 30 суток.

