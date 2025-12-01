Деятельность кафе «Суши Эра» в Нурлате приостановили на 30 суток
На кухне одно и то же оборудование использовалось и для сырья, и для готовых блюд
Нурлатский районный суд приостановил деятельность кафе «Суши Эра» на 30 суток. У пострадавшего посетителя диагностирована неуточненная бактериальная кишечная инфекция. Об этом сообщил Роспотребнадзор по РТ.
Что обнаружили проверяющие:
- одно и то же оборудование использовалось и для сырья, и для готовых блюд;
- в помещениях — отделка, которую невозможно полноценно мыть и дезинфицировать, есть повреждения;
- к работе допускались сотрудники без медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения;
- отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены персоналом;
- не проводилась дератизация и дезинсекция;
- нарушались требования к мойке и дезинфекции посуды;
не велся производственный контроль.
