Акции Apple выросли более чем на 4% на фоне выхода iPhone 17

21:23, 20.10.2025

К 18:50 по мск акции компании выросли на 4,8%, достигнув отметки в $264,39 за бумагу

Фото: скриншот из видео «Обзор iPhone 16. Улучшили ВСЁ, кроме главного» с канала «BIG GEEK»

Акции Apple установили новый рекорд на бирже Nasdaq. По данным торгов, стоимость ценных бумаг американской корпорации увеличилась почти на 5%, сообщает ТАСС.

К 18:50 по мск акции компании выросли на 4,8%, достигнув отметки в $264,39 за бумагу. К 20:15 мск рост составил 4,37%, при этом стоимость акций зафиксировалась на уровне $263,31.

Эксперты связывают положительную динамику акций с успешным стартом продаж нового поколения смартфонов iPhone 17. Ранее сообщалось, что владельцы iPhone 17 жалуются на перебои с Wi-Fi.

