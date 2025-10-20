Акции Apple выросли более чем на 4% на фоне выхода iPhone 17

К 18:50 по мск акции компании выросли на 4,8%, достигнув отметки в $264,39 за бумагу

Акции Apple установили новый рекорд на бирже Nasdaq. По данным торгов, стоимость ценных бумаг американской корпорации увеличилась почти на 5%, сообщает ТАСС.

К 18:50 по мск акции компании выросли на 4,8%, достигнув отметки в $264,39 за бумагу. К 20:15 мск рост составил 4,37%, при этом стоимость акций зафиксировалась на уровне $263,31.



Эксперты связывают положительную динамику акций с успешным стартом продаж нового поколения смартфонов iPhone 17. Ранее сообщалось, что владельцы iPhone 17 жалуются на перебои с Wi-Fi.

Наталья Жирнова