Wildberries & Russ может стать новым владельцем «Рив Гош»
252 магазина сети интегрированы в сервис самовывоза маркетплейса
ООО РВБ (Wildberries & Russ) достигла договоренности о приобретении парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Об этом сообщает «Коммерсант». Стоимость сделки оценивается в 5–6 миллиардов рублей.
Сообщается, что официально стороны объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого 252 магазина сети интегрированы в сервис самовывоза маркетплейса. «Рив Гош» также получил собственный раздел в каталоге Wildberries.
По данным источников, фактическое содержание соглашения предполагает передачу прав на бизнес косметической сети. Ранее рассматривалась возможность продажи «Рив Гош» структурам «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Ранее бывший муж основательницы Wildberries и гендиректора Wildberries & Russ Владислав Бакальчук возглавил операционную компанию «М.Видео».
