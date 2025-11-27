Нижнекамск нуждается в открытии местного филиала онкологического диспансера

Депутат Госсовета Альберт Ягудин выступил с обращением о необходимости создания в Нижнекамске филиала Республиканского онкологического диспансера

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамск нуждается в организации местного филиала Республиканского клинического онкологического диспансера в связи с ростом заболеваемости раком в регионе и необходимостью проходить лечение по месту жительства. С таким запросом на заседании парламента сегодня выступил депутат Госсовета и член фракции КПРФ Альберт Ягудин. Коллективное обращение подписали сотни жителей Нижнекамска, а также общественные организации столицы нефтехимиков. «Совет ветеранов Нижнекамского района не то что просит — они требуют того, чтобы власти им помогли», — отметил Ягудин.

Вопрос создания филиала онкологического диспансера в Нижнекамске поднимался более 10 лет назад, но до сих пор не получил развития. Сегодня жители города выражают серьезную обеспокоенность в связи с ростом заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, отметил он.

Согласно данным региональных источников, количество онкологических больных, состоящих на учете, увеличилось с 7 000 до 8 500 человек. Смертность от рака в 2023 году составила около 530 случаев, что на 18% больше, чем годом ранее. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по Республике Татарстан, где фиксируется ежегодный рост числа впервые выявленных случаев злокачественных новообразований, обозначил он тревожную тенденцию.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Жители Нижнекамска вынуждены проходить обследование и лечение в других городах, в основном в Альметьевске и Казани. «В настоящее время все нижнекамские онкобольные направляются на лечение в Альметьевск, что требует преодоления 110 километров (около 2 часов пути в одну сторону). Ранее пациенты направлялись в Набережные Челны (40 километров, 30—40 минут в пути), однако из-за перегруженности онкологического отделения в Набережных Челнах пациентов перенаправляют в Альметьевск», — рассказал он.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин заверил, что обращение будет доведено до правительства республики. «Я думаю, по вашему предложению мы обязательно подумаем, посоветуемся с правительством, с Рустамом Нургалиевичем, а ваше выступление и поставленные вопросы доведем официально до Кабинета министров нашей республики», — сказал он.



Луиза Игнатьева