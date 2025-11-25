Новости общества

Стобалльникам в Татарстане выплатят 15 тыс. рублей

13:29, 25.11.2025

Школьники, которые смогут получить высший балл сразу по двум предметам, получат 25 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, в Татарстане выплатят 15 тыс. рублей. Соответствующее постановление Кабмина республики опубликовано на официальном портале правовой информации.

Школьники, которые смогут получить высший балл сразу по двум предметам, получат 25 тыс. рублей, говорится в документе. Порядок единовременной выплаты поручено разработать и утвердить Минобрнауки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом учебному году в Казани снизились результаты ЕГЭ по обществознанию, физике, английскому, биологии, географии и истории. Как заявили в Управлении образования исполкома, это соответствует республиканским и федеральным тенденциям.

Галия Гарифуллина

ОбществоОбразование Татарстан

