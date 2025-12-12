Полуголый дебошир проник в здание КФУ
Нарушитель выломал дверь и прошел мимо охранников учебного заведения
В одно из зданий Казанского федерального университета (КФУ) проник мужчина. По информации источника «Реального времени», он разгуливал по первому этажу в одних трусах.
Нарушитель выломал дверь и сумел пройти через турникеты и мимо охранников учебного заведения, после чего начал дебоширить.
Сотрудники университета вызвали полицию. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия спустя 15 минут и задержали мужчину.
— Да, действительно, мужчина в нетрезвом состоянии ворвался в здание Казанского федерального университета. Сотрудники охраны его задержали, вызвали полицию и психиатрическую бригаду. Никто из студентов и преподавателей не пострадал, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе КФУ.
