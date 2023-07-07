Александр Двойных: «Думаю, наступил тот момент, когда можно ограничить импорт семян»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Импорт зарубежных семян для сельского хозяйства России может быть ограничен в связи с переходом на отечественное семеноводство. О такой возможности сообщил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на пленарном заседании Всероссийского дня поля в Татарстане.

— Идет активный процесс импортозамещения, утверждены правила локализации семян. Думаю, наступил тот момент, когда можно ограничить импорт семян, — сказал он.

Разработка собственных семян ведется в рамках федеральных решений по развитию селекции, среди которых господдержка семеноводства, защита внутреннего рынка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане работает 53 семеноводческих центров. В ближайшее время будут принят федеральный закон на эту тему, добавил депутат Государственной думы Владимир Кашин.

Напомним, Минсельхоз России прогнозирует сбор урожая зерновых в этом году в объеме 123 млн тонн, из которых 78 млн тонн — пшеница. «Но дальше все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от климатических условий», — заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

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Луиза Игнатьева