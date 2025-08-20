Владелец танкера «Волгонефть-239» оспаривает штраф в 35,5 млрд рублей за ущерб Черному морю

Фото: Валерий Скурыдин

Компания ЗАО «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239», обжаловала решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании 35,48 млрд рублей за ущерб, причиненный Черному морю в результате крушения судна в Керченском проливе в декабре 2024 года, пишет Интерфакс.

Жалоба была подана в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и принята к производству 19 августа. Судебное заседание назначено на 2 сентября.

Ранее, 13 августа, суд удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал возмещения ущерба от разлива мазута. Судья отметил, что решение может быть обжаловано в течение месяца.

Крушение двух танкеров, включая «Волгонефть-239», произошло 15 декабря в Керченском проливе, что привело к значительному разливу топлива. Росприроднадзор оценил общий ущерб от инцидента почти в 85 млрд рублей. В рамках этого дела также рассматривается иск властей Анапы о взыскании 546 млн рублей за ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

Анастасия Фартыгина