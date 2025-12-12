Каждый четвертый руководитель-спортсмен агитирует сотрудников заниматься своим видом спорта

Аналитики сети смарт-офисов SOK и сервиса WowFit выяснили, что 26% руководителей-спортсменов в Казани хотят, чтобы подчиненные разделяли их спортивные предпочтения

Аналитический опрос сети смарт-офисов SOK и сервиса WowFit показал, что 45% респондентов из числа офисных сотрудников обсуждают друг с другом темы тренировок. 26% опрошенных ходят заниматься вместе с коллегами.

Среди самых популярных спортивных активностей, которые практикуют в компаниях Казани, респонденты называли корпоративные забеги и марафоны (30%), совместные фитнес-тренировки в офисе или онлайн (10%).

Занятия спортом в коллективе часто поощряют руководители. По результатам опроса, 70% руководителей-спортсменов из Казани активно агитируют подчиненных заниматься, а 26% хотят, чтобы сотрудники разделяли их спортивные предпочтения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обратная сторона медали — в том, что «добровольно-принудительный» корпоративный спорт подходит не каждому человеку по разным причинам. Так, 35% опрошенных признались, что стесняются появляться перед коллегами в спортивной форме. 50% участников офисных спортивных команд пожаловались на то, что приходится регулярно скидываться деньгами на общие командные нужды.

