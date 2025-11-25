Каждый четвертый россиянин покупает лекарства онлайн

Чаще всего респонденты заказывают препараты через приложения с последующим самовывозом

Фото: Татьяна Демина

В России сохраняется высокое доверие к традиционным аптекам — приобретать лекарства в них предпочитают 73% покупателей. Но наблюдается и тренд на цифровизацию: каждый четвертый — 27% — использует онлайн-инструменты, сообщают аналитики «ЮMoney» и «СберСтрахования».

Чаще всего респонденты заказывают препараты через приложения с последующим самовывозом (21% ответов), делают покупки на маркетплейсах (4%) или пользуются сервисами доставки на дом (2%). Интересно, что при этом назвали безопасными офлайн-аптеки 78% опрошенных, онлайн-сервисы — 38%, а маркетплейсы — лишь 13%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Главной причиной для перехода на онлайн-шопинг стал экономический фактор. Заявили, что выбирают лекарства в зависимости от цены, 41% россиян. Также значение имеют рекомендации врачей (32% опрошенных), советы друзей (14%) и скидки (9%). Реклама влияет на решение только 3% участников исследования.

Напомним, в октябре средний чек в аптеках России достиг исторического максимума, показав рост на 10,8%.

Галия Гарифуллина