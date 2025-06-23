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Путин и Гоита обсудили перспективы сотрудничества России и Мали

16:40, 23.06.2025
Путин и Гоита обсудили перспективы сотрудничества России и Мали
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин заявил о наличии значительного потенциала для расширения сотрудничества между Россией и Республикой Мали. В ходе официального визита президента переходного периода Мали Ассими Гоиты Путин подчеркнул перспективность взаимодействия в нескольких ключевых областях, пишет пресс-служба.

— Есть хорошие направления для перспективного сотрудничества: это и геологоразведка, и разработка природных ресурсов, это энергетика, это логистика, ну и гуманитарные направления, — сказал Путин.

Он отметил, что Россия и Мали поддерживают дипломатические отношения уже 65 лет, и за это время сотрудничество постоянно развивалось.

Рената Валеева

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