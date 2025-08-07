Минцифры предлагает ввести детские SIM-карты с ограничениями для детей до 14 лет

Такие SIM-карты нельзя будет использовать для авторизации в социальных сетях, где есть возрастные ограничения

Фото: Динар Фатыхов

Министерство цифрового развития России предложило ввести специальные SIM-карты для детей до 14 лет. Эти карты будут иметь ограничения, которые помогут родителям контролировать доступ детей к интернету и социальным сетям. Об этом ТАСС сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, такие SIM-карты нельзя будет использовать для авторизации в социальных сетях, где есть возрастные ограничения.

— Минцифры предлагает ввести отдельные детские SIM-карты с настраиваемыми родителями средствами фильтрации трафика, — отметил министр.

Эти карты будут оформляться родителями и сразу иметь набор безопасных ограничений. Если ребенок попытается войти в социальные сети с такой картой, доступ будет заблокирован. Шадаев добавил, что операторы связи будут обязаны предоставлять эту услугу.

Хотя министр признал, что не все родители могут захотеть такие SIM-карты, он подчеркнул, что они помогут обеспечить безопасность детей в интернете. Законопроект о введении детских SIM-карт будет разработан, и родители смогут решать, нужны ли им такие карты.

Напомним, что Минцифры России разработало законопроект, который запретит пользователям изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI). Это нововведение направлено на борьбу с киберпреступностью и защиту пользователей от мошенников.



Анастасия Фартыгина