Число пострадавших после атаки БПЛА в Чувашии выросло до 14 человек

Об этом заявил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары возросло до 14 человек, включая одного ребенка. Об этом заявил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

По его словам, пострадавшие своевременно получили всю необходимую медицинскую помощь. Работы по ликвидации последствий происшествия ведутся экстренными службами, а безопасность горожан обеспечена необходимыми мероприятиями.

— На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты. Жители постепенно возвращаются в свои квартиры. Для оценки состояния домов и нанесенного ущерба начинают работу специальные комиссии при администрации города, — сказано в сообщении вице-премьера Чувашии.



Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что утром в Чебоксарах по время атаки БПЛА пострадали люди. Глава республики сообщил о повреждении жилых домов.

Наталья Жирнова