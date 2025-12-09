В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

Во время действия режима в аэропорту Казани вводили ограничения на полеты

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность» спустя 3 часа. Об этом сообщается в приложении МЧС. Во время действия режима в аэропорту Казани вводили ограничения на полеты.

— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении Росавиации.

приложение МЧС

Напомним, что в соседней с Татарстаном Чувашии по время атаки БПЛА пострадали люди. Глава республики сообщил о повреждении жилых домов.

Наталья Жирнова