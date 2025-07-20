Рустам Минниханов поручил продолжить обновление инфраструктуры Святого Ключа в Билярске

Площадь территории для обновления составляет 90 га

Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение продолжить обновление инфраструктуры Святого Ключа в Билярске. Об этом сообщает институт развития городов РТ.

Сегодня глава республики осмотрел, как идет работа по обновлению территории площадью 90 га.

предоставлено Институтом развития городов РТ

Комплексное обновление инфраструктуры Святого ключа и кластера «Алтын Дага» рядом с селом Билярск реализуется с 2019 года.

К 2024-2025 году была модернизирована система подачи воды, обновлен павильон и зоны нижнего родника, а также обновлена лестница и оборудованы пандусы на пути к источнику.

Следующим этапом станет модернизация коммерческих сервисов на территории музея-заповедника. Будет реконструирована зона жертвенника и отремонтированы дорожки дублирующего променада, установлены новые скамейки, навигация и информационные стенды.

Ранее Раис Татарстана посетил 14-й Международный молодежный образовательный форум «Сәләт».



Дарья Сайфиева