Россия и Саудовская Аравия взаимно отменили визовые требования для всех типов паспортов

Граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение каждого года

Фото: Татьяна Демина

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. Церемония подписания состоялась, как передает ТАСС.

Граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение каждого года. Для этого будет достаточно предъявить действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

Ранее правительство России уже одобрило возможность подписания данного документа, направленного на упрощение взаимных поездок и укрепление связей между странами.

В настоящее время для въезда в Саудовскую Аравию гражданам России требуется виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и обычно действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.



Рената Валеева