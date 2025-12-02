Российские войска взяли под контроль Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области

Населенные пункты перешли под полный контроль личного состава группировки войск «Восток»

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, а также заняли крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщило Минобороны.

Населенные пункты перешли под полный контроль личного состава группировки войск «Восток» Вооруженных сил России.

В ходе боев за Доброполье российские бойцы уничтожили свыше роты живой силы из состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Противник также лишился более 15 единиц техники.

Помимо населенных пунктов, ВС России взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ, площадь которого превышает 18 квадратных километров. В Минобороны отметили, что этот узел был хорошо укреплен в инженерном отношении тетраэдрами, противотанковым рвом, а также взрывными и невзрывными заграждениями.

Вчера российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике.



Рената Валеева