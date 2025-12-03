Российские войска освободили Червоное в Запорожской области

Населенный пункт перешел под контроль личного состава группировки войск «Восток»

Фото: Артем Дергунов

Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Об этом в среду сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области, — говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщалось накануне, российские войска также установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, а также заняли крупный узел обороны ВСУ. Отмечается, что эти населенные пункты также перешли под полный контроль личного состава группировки войск «Восток» Вооруженных сил России.

Рената Валеева