Татарстан и Биржа «ЦТС» подписали соглашение для развития биржевой торговли

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Биржа «ЦТС» подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ нацелен на развитие биржевой торговли в республике и формирование справедливых цен на товары, сообщают в пресс-службе раиса республики.

Минниханов сказал, что соглашение поможет укрепить экономический потенциал Татарстана. Основные цели включают расширение рынков сбыта для местных производителей и оптимизацию затрат на закупку товаров и сырья.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Кроме того, планируется развитие конкуренции с использованием различных инструментов биржевой и внебиржевой торговли, а также электронных закупочных процедур. Это позволит создать более эффективную торговую среду в республике.

Сегодня Минниханов начал третий день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с утренней встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили важные вопросы, в том числе организацию Казанского международного энергетического форума «Энергопром», который пройдет в 2026 году.



Анастасия Фартыгина